Во Владивостоке восстановили электроснабжение жителей микрорайона Эгершельд после аварии

Виновник происшествия установлен, полиция уточняет обстоятельства произошедшего

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение жителей микрорайона Эгершельд во Владивостоке после обрыва ЛЭП мачтой парусной яхты, сообщили ТАСС в пресс-службе "Приморских электрических сетей" (филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании).

"Энергетики "Приморских электрических сетей" полностью восстановили электроснабжение потребителей Эгершельда. Для проведения восстановительных работ было произведено перекрытие канала с бухты Новик в бухту Безымянная. Для этого направлены два катера ГИМС. В настоящее время энергетики продолжают ремонт проводов воздушной линии электропередачи 35 кВ. Электроснабжение потребителей было восстановлено через резервную схему электроснабжения", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что виновник происшествия установлен, полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщает пресс-служба прокураторы Приморья, коммунальная услуга была отключена у 26 тыс. жителей 182 многоквартирных домов краевой столицы. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку по факту отключения электроснабжения.