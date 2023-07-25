25 июля, 08:31,
обновлено 25 июля, 08:56

В прокуратуре заявили, что перевернувшийся на Алтае грузовик мог быть неисправен

Как сообщили в ведомстве, об этом могут свидетельствовать найденные на месте аварии детали автомобиля

БАРНАУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший туристов к Каракольским озерам и перевернувшийся на Алтае, мог быть технически неисправен.

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Об этом могут свидетельствовать найденные на месте аварии детали автомобиля, сообщили  ТАСС в прокуратуре Республики Алтай.

"На склоне обнаружены детали автомобиля (карданный вал), что может свидетельствовать о технической неисправности автомобиля. Окончательные выводы будут после проведения экспертиз", - сообщили в прокуратуре.

Предварительный осмотр показал, что авария произошла в результате остановки транспортного средства, после которой грузовик самостоятельно покатился назад и ударился в дерево в конце спуска. После столкновения машина перевернулась. Согласно сообщению прокуратуры, предварительно установлено, что в результате этих событий и мог пострадать пассажир, скончавшийся в последующем.

В данный момент туристы находятся в больнице, их осматривают медики. По предварительной информации, у детей обнаружены ссадины и гематомы, полученные в результате переворота автомобиля.

В ведомстве добавили, что туристы, пострадавшие при опрокидывании грузовика, приехали из Екатеринбурга. 

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