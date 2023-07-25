Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме в Нижнекамске

В данный момент устанавливается источник утечки газа

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнекамске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Утром 25 июля 2023 года в результате хлопка бытового газа и последующего возгорания, произошедшего в одной из квартир, расположенной на первом этаже многоквартирного дома по улице Вахитова города Нижнекамска, получил травмы и ожоги 26-летний мужчина. В настоящее время он госпитализирован. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, перед происшествием мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу. В данный момент устанавливается источник утечки газа. После обследования дома сотрудниками экстренных служб следователи приступят к осмотру места происшествия.

В пресс-службе МВД по Татарстану отметили, что квартиру, где произошел взрыв, отключили от газоснабжения год назад за неуплату.

"Газ в квартире отключили больше года назад за неуплату, заявлений от соседей не поступало. Один сын "сидит", другой ожидает суда за изнасилование. Злоупотребляли алкоголем и вели аморальный образ жизни", - сказал собеседник агентства.