В Астраханской области восстановили систему электроснабжения, поврежденную непогодой

Городские службы продолжают очищать дороги от наносов грунта, поваленных деревьев и веток

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Энергетики по состоянию на утро вторника восстановили все основные высоковольтные линии электропередач в Астраханской области, поврежденные в воскресенье стихией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Ранее сообщалось, что 23 июля произошли повреждения опор и обрывы линий электропередачи (ЛЭП) из-за обрушившейся на Астраханскую область стихии - грозы с резкими порывами ветра - оставили без электроснабжения около 15 тыс. человек. Общее число обращений астраханцев превысило 2,5 тыс., в основном они касались отсутствия электроэнергии и поваленных деревьев.

"По оперативной информации на утро, энергетики восстановили все основные высоковольтные линии. Работы велись круглосуточно, но осложнялись упавшими деревьями и размытыми подъездными путями. Больше всего пострадали Икрянинский и Приволжский районы, а также областной центр. Электричество вернулось в дома более 15 тыс. астраханцев, в работе остается еще 44 заявки по точечным отключениям", - написал Бабушкин.

Городские службы продолжают очищать дороги от наносов грунта, поваленных деревьев и веток. С улиц Астрахани откачали свыше 1,6 тыс. кубов дождевой воды, в работе остается 95 заявок по опиловке. "В ряде районов сохраняется неблагоприятная погода. Призываю всех жителей региона быть предельно внимательными", - добавил губернатор.

Бабушкин дал поручение службам и ведомствам проработать алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций такого рода. Внесенные предложения губернатор намерен озвучить руководству федеральной службы гидрометеорологии, уточнили в пресс-службе главы Астраханской области.