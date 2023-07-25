В Оренбургской области мужчина и его дочь погибли в ДТП на трассе

Водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом"

ТАСС, 25 июля. Мужчина и девочка-подросток погибли при столкновении автомобиля Lifan со встречным грузовиком на федеральной трассе в Бузулукском районе Оренбургской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля Lifan, двигаясь со стороны Самары в сторону Оренбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом". В результате ДТП погиб водитель 1977 года рождения и его дочь 2008 года рождения", - сообщили в управлении.