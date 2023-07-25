25 июля, 08:43

В Москве возбудили уголовное дело после попытки атаки украинских беспилотников на объекты

Причастные к происшествию устанавливаются

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после попытки атаки украинских беспилотников 24 июля на объекты в Москве, причастные к происшествию устанавливаются. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

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"Следственными органами расследуется уголовное дело об атаке украинских беспилотников, которая была пресечена 24 июля. Обломки дронов направлены на экспертизу. Устанавливаются причастные к атаке", - сказал собеседник агентства.

По информации Минобороны РФ, утром в понедельник была пресечена попытка двух украинских беспилотников атаковать объекты в Москве. БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и серьезных разрушений нет. 

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