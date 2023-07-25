25 июля, 08:51,
обновлено 25 июля, 08:53
Военная операция на Украине

В Донецке из-за обстрела эвакуируют пациентов и персонал травматологического центра

Как сообщили в экстренных службах ДНР, огонь ведется из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Пациентов и персонал Республиканского травматологического центра эвакуируют в убежище из-за обстрела центра Донецка. Об этом ТАСС сообщил главный врач медицинского учреждения Андрей Боряк.

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"Там везде сейчас прилетает. Пока у меня нет информации о каких-то повреждениях или попаданиях, но падает везде в округе. Я дал команду эвакуировать в убежище и персонал, и пациентов", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах Донецкой Народной Республики, огонь ведется из артиллерии калибра 155 мм. На данный момент по центральной части города и соседнему Киевскому району выпущено не менее 10 артиллерийских снарядов. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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