В Донецке из-за обстрела эвакуируют пациентов и персонал травматологического центра

Как сообщили в экстренных службах ДНР, огонь ведется из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Пациентов и персонал Республиканского травматологического центра эвакуируют в убежище из-за обстрела центра Донецка. Об этом ТАСС сообщил главный врач медицинского учреждения Андрей Боряк.

"Там везде сейчас прилетает. Пока у меня нет информации о каких-то повреждениях или попаданиях, но падает везде в округе. Я дал команду эвакуировать в убежище и персонал, и пациентов", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах Донецкой Народной Республики, огонь ведется из артиллерии калибра 155 мм. На данный момент по центральной части города и соседнему Киевскому району выпущено не менее 10 артиллерийских снарядов.