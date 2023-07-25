Ростехнадзор выявил нарушения при эксплуатации нефтепровода в Коми

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности трубопровода на 90 суток

СЫКТЫВКАР, 25 июля. Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки объекта компании "Нобель ойл" обнаружил нарушения при эксплуатации нефтепровода, из-за разгерметизации которого в начале июля произошел нефтеразлив на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Работа трубопровода приостановлена на 90 суток, сообщил Ростехнадзор в своем Telegram-канале.

"Выявленные нарушения связаны с отсутствием технической документации, эксплуатацией сооружения с отклонениями от требований проектной документации, а также проведением ревизии сооружения не в полном объеме. Судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности трубопровода на 90 суток", - говорится в сообщении.

Внеплановая проверка опасного производственного объекта проводилась по согласованию с прокуратурой в связи с отказом трубопровода и произошедшим нефтеразливом. Проверяли "Систему промысловых трубопроводов Южно-Ошского нефтяного месторождения, Осокинской площади, Северо-Костюкской площади", расположенную на Южно-Ошское месторождении нефти в Усинском районе Коми.

Разгерметизация нефтепровода ООО "Нобель ойл" зафиксирована 1 июля в 500 м от реки Колвы. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку, загрязнено около гектара почвы. По данным Росприроднадзора, в реку могло попасть около 1 тыс. кубометров нефти. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15 мск, компания заявляла об учениях. Местным жителям рекомендовали не использовать воду из реки. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды. Ущерб лесфонду от нефтеразлива оценен в 25 млн рублей. Мероприятия по ликвидации последствий аварии планировалось завершить до 27 июля.