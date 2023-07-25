В Москве легковушка после ДТП врезалась в остановку

В результате аварии пострадала женщина

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы после ДТП и сбил женщину. Пострадавшая госпитализирована, сообщили ТАСС во вторник в столичной Госавтоинспекции.

"В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, авария произошла на Сумском проезде в районе дома 2, корпус 6. "Водитель автомобиля Audi столкнулся автомобилем Daewoo, после чего последний наехал на остановку общественного транспорта и опрокинулся", - отметили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура Южного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств ДТП.