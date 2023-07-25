В Новосибирске осудили хирурга, забывшего салфетку в ране пациентки

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд в Новосибирске приговорил к 1,5 года ограничения свободы и запрету на оказание медицинских услуг хирурга Данила Границу, который оставил медицинскую салфетку в теле пациентки, что привело к ее гибели. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в 2021 году, когда пожилая пациентка поступила в травматологическое отделение с переломом бедра. Операция дала осложнения, а после повторной операции у женщины развился сепсис. Из-за чего она впоследствии и умерла. Рассмотрение дела началось в январе 2023 года, врач свою вину не признал. "Суд вынес приговор хирургу-ортопеду, забывшему в теле пациентки медицинскую салфетку. <…> Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и запрета на оказание медицинских услуг, связанных с проведением хирургических операций, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Медик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как уточнили в суде, мужчина, будучи травматологом-ортопедом, провел пациенту оперативное вмешательство, где перед ушиванием послеоперационной раны, не убедился в правильности ведения счета медицинских салфеток, используемых в ходе проведения оперативного вмешательства, ненадлежащим образом провел ревизию операционной раны, в результате чего в ране пациента была оставлена медицинская салфетка, что повлекло за собой формирование смертельного осложнения в виде сепсиса.