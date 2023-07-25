Пушилин сообщил о повреждении 11,5 тыс. жилых домов в ДНР при обстрелах ВСУ с 2022 года

Врио главы региона отметил, что Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка ежедневно находятся под интенсивным огнем противника

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала 2022 года зафиксировали повреждение 11,5 тыс. жилых домов и 2,78 тыс. объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Противник при любой возможности старается нанести вред гражданской инфраструктуре, жилым домостроениям. Если говорить в цифрах, то с начала 2022 года зафиксировали повреждения 11,5 тыс. жилых домостроений, если говорить в гражданской инфраструктуре - 2,78 тыс. объектов. Мы видим целенаправленные удары со стороны украинских вооруженных формирований", - сказал Пушилин.

Он добавил, что под интенсивным огнем противника ежедневно находятся Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, города Ясиноватая, Горловка, Еленовка.