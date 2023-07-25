На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за жары

По прогнозам, температура воздуха достигнет 39 градусов

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Краснодарском крае на 27 июля. По прогнозам, температура воздуха достигнет 39 градусов, сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Во второй половине дня и вечером 27 июля в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов (опасное явление). Напомним, что подобные высокие температуры воздуха расцениваются как опасные природные явления, так как они могут представлять угрозу жизни или здоровья граждан, а также наносить значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с прогнозируемой сильной жарой объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на Черноморском побережье Краснодарского края температура воздуха будет немного ниже, чем в остальной части региона, там она не достигнет показателя плюс 37 градусов, который относится к категории опасного явления.