Суд приговорил к пяти годам колонии экс-главу "Мособлэнерго" Брижаня по делу о взятках

В УФСБ сообщили, что также Алексей Астапов приговорен к лишению свободы сроком на срок шесть лет условно

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Красногорске приговорил бывшего главу "Мособлэнерго" Алексея Брижаня к пяти годам колонии строгого режима. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, приговор вступил в силу.

"После рассмотрения Московским областным судом апелляционной жалобы Брижаня А. В. приговор Красногорского городского суда Московской области вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что решением Красногорского городского суда Алексей Астапов приговорен к лишению свободы сроком на срок шесть лет условно, а Алексей Брижань - на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, оба фигуранта дела должны выплатить штрафы в размере 3,8 млн рублей.

По данным следствия, руководители подрядных организаций, привлекаемых "Мособлэнерго" к выполнению работ, регулярно передавали лично бывшему главе "Мособлэнерго" Брижаню и его первому заместителю Астапову 15% от суммы заведенных на фирму контрактов. Кроме того, часть прибыли каждой подрядной организации "Мособлэнерго" также направлялась по указанию чиновников на их личные нужды, такие как проведение ремонтных работ принадлежащих им объектов недвижимости, приобретение и установку лифта в частном доме Брижаня, покупку для Астапова дорогостоящего автомобиля и трансформатора в частный дом.

В ходе проведенных ГСУ СК России по Москве следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности Брижаня и Астапова к преступлению, предусмотренному частями 5 и 6 статьи 290 УК Росси (получение взятки). Астапов дал признательные показания в процессе расследования уголовного дела, а Брижань - признал свою вину в ходе судебного заседания.