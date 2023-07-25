Тайфун "Доксури" принесет во Вьетнам сильный ветер и проливные дожди

Он может превратиться в супертайфун в ближайшие сутки

ХАНОЙ, 25 июля. /ТАСС/. Тайфун "Доксури", который по прогнозам метеорологов может превратиться в супертайфун в ближайшие сутки, принесет во Вьетнам сильный ветер и проливные дожди. Об этом сообщили во вторник во вьетнамском национальном центре метеорологического и гидрографического прогнозирования.

По информации центра, в период с 25 по 26 июля из-за воздействия шторма в северной части Восточного (Южно-Китайского) моря ожидается сильный ветер и волны высотой до 5-7 м. В центральной и южной частях Восточного моря, включая акваторию архипелага Чыонгша (Спратли), а также район от провинции Биньтхуан до провинции Камау и от Камау до провинции Киензянг вероятны ливни и грозы.

Тайфун "Доксури" начался как тропический шторм в западной части Тихого океана утром в воскресенье. Сейчас он приближается к крупнейшему и самому густонаселенному острову Филиппин Лусону. Филиппинские метеорологи отмечают, что к концу вторника или началу среды "Доксури" может превратиться в супертайфун, что эквивалентно самому высокому и разрушительному по уровню урагану 5-й категории.

"Доксури" стал уже вторым тайфуном в этом сезоне в регионе и во Вьетнаме. На прошлой неделе прибрежные районы Вьетнама подверглись воздействию тропического циклона "Талим".