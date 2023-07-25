25 июля, 09:34

В Москве задержали напавшего на полицейских во время концерта группы "Руки вверх"

Он признал вину в инкриминируемом преступлении

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мужчина, напавший на двух полицейских в Москве во время концерта группы "Руки вверх", задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 47-летний пьяный мужчина напал на двух сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий - он пытался пройти в Лужники на концерт группы "Руки вверх", но его не пропускали. 

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