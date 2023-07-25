Kyodo: в Японии с 17 по 23 июля госпитализировали более 9 тыс. человек из-за жары

Как отметило агентство, соответствующий показатель увеличился по сравнению с прошлой неделей на 1 001 человека

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 9 190 человек были госпитализированы в Японии с 17 по 23 июля с тепловыми ударами. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующий показатель увеличился по сравнению с прошлой неделей на 1 001 человека. На фоне ухудшающейся ситуации власти Японии продолжают призывать местное население к базовым мерам по борьбе с тепловыми ударами, включая регулярное потребление достаточных объемов воды.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. Так, на протяжении последних недель в ряде районов страны была зафиксирована температура выше 35 градусов Цельсия. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев.