25 июля, 10:09

Kyodo: в Японии с 17 по 23 июля госпитализировали более 9 тыс. человек из-за жары

Как отметило агентство, соответствующий показатель увеличился по сравнению с прошлой неделей на 1 001 человека

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 9 190 человек были госпитализированы в Японии с 17 по 23 июля с тепловыми ударами. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующий показатель увеличился по сравнению с прошлой неделей на 1 001 человека. На фоне ухудшающейся ситуации власти Японии продолжают призывать местное население к базовым мерам по борьбе с тепловыми ударами, включая регулярное потребление достаточных объемов воды.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. Так, на протяжении последних недель в ряде районов страны была зафиксирована температура выше 35 градусов Цельсия. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация