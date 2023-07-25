25 июля, 10:10

СМИ: в Праге полиция задержала четыре автомобиля с нелегальными беженцами

Среди них находится один ребенок, сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштева

ПРАГА, 25 июля. /ТАСС/. Полиция задержала во вторник в Праге четыре автомобиля, перевозивших нелегальных беженцев. Со ссылкой на представителя полиции Виолету Сиржиштеву об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

"В автомобилях находились 16 человек. Сейчас устанавливаются их личности и национальность", - сказала представитель полиции. Среди нелегальных беженцев, как проинформировала она, находится один ребенок.

Полиция подозревает четырех задержанных в контрабанде и организации незаконного проникновения беженцев на чешскую территорию. Автомобили были остановлены полицейским патрулем в то время, когда они, проследовав рядом с центром Праги, сворачивали в сторону скоростной автомагистрали, соединяющей республику с Германией. Других подробностей не приводится. 

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Чехия
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