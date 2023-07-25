В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана по подозрению в изнасиловании школьницы

Злоумышленник был ранее судим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Полиция задержала в Санкт-Петербурге 55-летнего мигранта по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские установили, что позвонившая на горячую линию девочка 2007 года рождения около месяца назад познакомилась на сайте знакомств с неизвестным мужчиной. После непродолжительного общения она приняла предложение встретиться, 24 июля в период времени с 14:00 до 16:30 в отеле на Съезжинской улице этот мужчина совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия", - рассказали в пресс-службе.

В районе дома №26 по переулку Гривцова по подозрению в совершении преступления оперативники задержали 55-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, ранее неоднократно судимого. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный является гражданином Узбекистана. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

О произошедшем правоохранительным органам стало известно от медиков - к ним ранее обратилась по горячей линии пострадавшая, ученица 9-го класса одной из школ города. Она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны малознакомого ей мужчины.