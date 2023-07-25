Тайвань объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Доксури"

Скорость ветра внутри него достигает 58 м/с

ГОНКОНГ, 25 июля. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за тайфуна "Доксури". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время он находится в 600 км от самой южной точки острова - мыса Элуаньби. Радиус тайфуна достиг 280 км, и он движется на северо-запад в проливе Лусон со скоростью 16 км/ч.

Максимальная скорость порывов ветра внутри него достигает 58 м/с. Ожидается, что тайфун обрушится на Тайвань в среду, а потом продолжит движение на север и ударит по восточной китайской провинции Фуцзянь.

Власти приостановили паромную навигацию между Тайванем и расположенными рядом архипелагами и предупредили о том, что вечером будет остановлено движение по нескольким автотрассам на юге острова. В городе Тайдун отменен фестиваль воздушных шаров, соревнования по бейсболу, а также другие массовые мероприятия.

Тропический шторм "Доксури" сформировался 21 июля к востоку от Филиппин. А вечером 23 июля он усилился до тайфуна. Ожидается, что в среду "Доксури" превратится в супертайфун. По прогнозу гонконгских метеорологов, эпицентр "Доксури" пройдет в 150 км западнее Тайваня, после чего стихия в ночь на пятницу обрушится на побережье восточной провинции Фуцзянь.

"Доксури" стал вторым тайфуном в этом регионе с начала июля: на прошлой неделе аналогичный тропический циклон "Талим" прошел мимо Гонконга, а затем ударил по побережью южной китайской провинции Гуандун между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс.). Ожидается, что супертайфун "Доксури" будет мощнее "Талима".