25 июля, 10:02
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы в центре Донецка

При обстреле рядом с больницей был посечен осколками автобус, следующий по маршруту №23, пострадавших нет, отметил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Многоквартирный дом и Центральная городская клиническая больница №1 в центре Донецка подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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"По информации очевидцев, прилеты [фиксируются] возле больницы [имени] Вишневского (ЦГКБ №1 - прим. ТАСС), попадание снаряда - в квартиру дома. В многоквартирном доме на ул. Розы Люксембург повреждено остекление", - написал мэр.

Он добавил, что при обстреле рядом с больницей был посечен осколками автобус, следующий по маршруту №23, пострадавших нет.

Ранее главврач Республиканского травматологического центра Андрей Боряк сообщал, что из-за обстрела Донецка во вторник днем пациентов и персонал центра эвакуировали в убежище. 

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