В Саратове ребенок утонул во время занятий в бассейне детского центра

СК проводит проверку

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик утонул в бассейне во время занятий по плаванию в детском центре в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 25 июля 2023 года в бассейне, расположенном на улице Советской города Саратова, сотрудником обнаружено тело восьмилетнего мальчика без признаков жизни. Малолетний находился на занятиях по плаванию, осуществляемых детским центром", - сообщили в управлении.

Следователи организовали проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ребенок находился под присмотром инструктора на детской площадке в бассейне СГАУ имени Вавилова. "Ребенок некоторое время находился в воде на спине, после того как перестал подавать признаки жизни, инструктор вытащил ребенка из воды", - добавили в надзорном ведомстве.

Пострадавшему на месте оказали первую медицинскую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть. Прокуратура Октябрьского района города также организовала проверку по факту случившегося. На место происшествия выехал прокурор района Илья Апарин.