25 июля, 10:38

Суд рассмотрит жалобу на арест бывшего рязанского вице-губернатора Грекова 27 июля

Чиновник подозревается в получении взяток

ТАСС, 25 июля. Рязанский областной суд 27 июля рассмотрит апелляцию на арест бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, который подозревается в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Рассмотрение назначено на 27 июля", - сказали в пресс-службе.

Советский районный суд Рязани 14 июля избрал Грекову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, ему вменяют два эпизода получения взяток в особо крупном размере.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК России, в период с 2018 по 2021 год чиновник за денежное вознаграждение оказал содействие коммерческим организациям в заключении с ними госконтрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области. Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018-го он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также он имеет другие ведомственные и государственные награды.

17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина рязанская журналистка рассказала главе государства о Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми. После обращения к президенту в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения, опровергающие участие Грекова в спасении людей, а также данные о его судимости, областные власти не прокомментировали эту информацию. 29 января власти региона сообщили об отставке Грекова по собственному желанию.

В марте 2021 года прокуратура региона сообщила, что проводилась проверка по обращениям, которые поступили из Генеральной прокуратуры, по вопросу наличия судимости у Грекова. Отмечалось, что он при назначении на должность вице-губернатора предоставил ложные сведения об отсутствии погашенной судимости. 

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