ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщила во вторник адвокат Юлия Кузнецова.

"Я защищаю известного психолога Александра Ачагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ", - сказала она.