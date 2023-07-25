25 июля, 10:29,
обновлено 25 июля, 10:40

ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщила во вторник адвокат Юлия Кузнецова.

"Я защищаю известного психолога Александра Ачагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ", - сказала она. 

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