Пожар в районе курортного Кемера продолжается более 14 часов

Выгорело 120 га леса

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 120 га леса выгорело из-за пожара в районе курортного города Кемер на юге Турции. Об этом сообщил во вторник журналистам министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Пожар, вспыхнувший вчера около 21:00 в районе Кемера в Анталье, продолжается. Работы по тушению пожара продолжаются с воздуха и с земли. Пожар продолжается на площади 120 га леса", - подчеркнул он. В администрации провинции Анталья сообщили, что в работах по борьбе с пожаром участвуют 10 самолетов, 22 вертолета, 15 машин для подвоза воды, 28 пожарных машин, 12 единиц строительной техники, 13 бульдозеров, пять экскаваторов и 1 050 человек личного состава.

В Турции с начала июля стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45-47 градусов. Ввиду риска возгораний власти некоторых регионов запретили населению вход в часть лесных зон, а также организацию пикников и разведение огня во многих районах. Усилены патрулирование в сельских регионах и контроль за соблюдением противопожарных мер.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС, что турецкие власти заверяют в отсутствии каких-либо угроз для объектов массового туризма в республике из-за лесных пожаров. Однако дипломаты рекомендуют туристам из РФ по возможности не покидать территорию отелей.

Лесные пожары зафиксированы в ряде провинций Турции, включая курортные Анталью и Муглу. На прошлой неделе по указанию президента РФ Владимира Путина в Турцию для оказания помощи в тушении природных пожаров вылетели два самолета-амфибии Бе-200.

В 2022 году Турция особенно сильно пострадала от лесных пожаров. Тогда активное участие в тушении лесных пожаров в Турции также принимали российские самолеты-амфибии Бе-200.