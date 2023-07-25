Крыша спорткомплекса "Олимпийский" загорелась в центре Донецка после обстрела ВСУ

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Крыша спортивного комплекса "Олимпийский" в центре Донецка загорелась после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК "Олимпийский", - написал он.

Также мэр сообщил, что в результате обстрелов центра города повреждены многоквартирные дома и автомобили по ул. Розы Люксембург, посечены осколками троллейбусы в депо, повреждены остекление и фасад магазина "Идеал" по пр. Панфилова.

Обстрелы центра города продолжаются более часа. Под огнем оказались медицинские учреждения - Центральная городская клиническая больница №1 (ЦГКБ) и Республиканский травматологический центр. При обстреле района ЦГКБ был посечен осколками автобус. Информации о пострадавших пока не поступало.