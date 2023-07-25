В Хабаровском крае отловили тигра, напавшего на инспектора охотнадзора

Хищника везут в центр реабилитации диких животных в поселок Кутузовка района имени Лазо

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровском крае поймали амурского тигра, который ранее напал на инспектора охотнадзора.

"В поселке Маяк Нанайского района силами охотничьего надзора Хабаровского края пойман тигр, который 12 июля нанес травмы одному из инспекторов", - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

Инцидент произошел, когда хищник защищал свою добычу. В тот день тигр унес из поселка собаку, инспектор прошел по его следу в лес. В результате сотрудник получил от зверя травмы средней тяжести. Инспектор уже выписан из больницы.

Губернатор уточнил, что отловленный тигр - взрослый самец, о чем говорят его потертые зубы и сколотые клыки. Сейчас хищника везут в центр реабилитации диких животных в поселок Кутузовка района имени Лазо. Ветеринары осмотрят животное и дадут заключение. Дальнейшую судьбу тигра определит Росприроднадзор.

В Хабаровском крае в этом году увеличилось число инцидентов с краснокнижными хищниками. Одной из главных причин стало сокращение популяции кабана - традиционной кормовой базы тигра - из-за африканской чумы свиней. Для выравнивания ситуации в крае было подписано постановление о запрете охоты на этот вид парнокопытных на три года.