В Ленобласти задержали чиновника по делу о гибели человека под обрушившимся мостом в Луге

Мужчину уже допросили в качестве подозреваемого, СК намерен просить суд об аресте чиновника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали первого замглавы администрации Лужского района Ленинградской области по делу о гибели мужчины под обрушившимся пешеходным мостом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами по факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской области - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Задержанный замглавы района, как выяснили следователи, отвечал за организацию фестиваля. Мужчину уже допросили в качестве подозреваемого, СК намерен просить суд об аресте чиновника.

Кроме того, следователи дадут оценку действиям других сотрудников районной администрации и представителей организации-подрядчика, которых сейчас допрашивают о деталях строительства, эксплуатации и технического обслуживания моста. Изымается служебная и нормативно-техническая документации.