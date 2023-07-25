25 июля, 11:10,
обновлено 25 июля, 12:00

В Томске пациентов перинатального центра эвакуировали из-за задымления в подвале

Погибших и пострадавших нет

ТОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Персонал, пациентов и новорожденных перинатального центра в Томске эвакуировали из-за задымления в подвале, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

"На Ивана Черных, 96/1, в 17:09 (13:09 мск). Сообщение о задымлении в подвале. Проведена эвакуация 175 человек - персонал, пациенты, новорожденные. Погибших и пострадавших нет. Задымление было в электрощитовой на площади 2 кв. м", - рассказал собеседник агентства.

По последним данным, пожар ликвидирован. Его причина устанавливается. 

Теги:
РоссияТомская область
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