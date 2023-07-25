Суд в Курчатове арестовал двух мужчин, обвиняемых в избиении сотрудников Росгвардии

Они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти

ТАСС, 25 июля. Суд по ходатайству следователей арестовал двоих мужчин, обвиняемых в избиении сотрудников Росгвардии в ночном клубе "Абриколь" в Курчатове. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Курской области.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигурантами дела являются 29 летний и 30-летний уроженцы Тюменской области и Республики Ингушетия. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее пресс-служба сообщала, что ночью 14 июля двое сотрудников группы задержания отдельного батальона Росгваридии прибыли в клуб-ресторан "Абриколь" в Курчатове, чтобы пресечь правонарушения посетителями. Они потребовали от компании молодых людей покинуть заведение и проследовать с ними на улицу, однако двое граждан повели себя агрессивно и избили росгвардейцев.