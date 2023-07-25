25 июля, 11:33

Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии

В город уже прибыли специалисты Республиканской клинической больницы, которые составили план лечения пациента

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Один из пострадавших во время взрыва в многоквартирном доме в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии с ожогами третьей степени. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

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"Все пострадавшие были доставлены в Нижнекамскую ЦРМБ в течение 20 минут после происшествия. Один из них находится в тяжелом состоянии с ожогами 3-й степени. На данный момент в Нижнекамск уже прибыли специалисты Республиканской клинической больницы, которые составили план лечения пациента. Первая помощь всем пострадавшим оказана в оперативном режиме. На месте происшествия и в пункте временного размещения дежурит медицинский персонал", - говорится в сообщении.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Роман Булатов на опубликованном на его странице во "ВКонтакте" видео сообщил, что у пострадавшего порядка 80% ожогов тела. "Два человека пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. Один пострадал достаточно серьезно, порядка 80% ожогов [тела]", - сказал он. 

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