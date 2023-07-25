25 июля, 11:34,
обновлено 25 июля, 11:35
ЧП в торговом центре в Москве

Следствие требует арестовать главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Софья Сандурская/ ТАСС
Главный инженер компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", Евгений Боткин
© Софья Сандурская/ ТАСС

В торговом центре 22 июля от прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следствие требует заключить под стражу главного инженера компании, обслуживающей торговый центр "Времена года" в Москве, где от прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, в который поступило ходатайство столичного управления СК РФ.

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"В суд поступило ходатайство СК РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Боткину, обвиняемому по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек")", - сказали в суде.

На цокольном этаже торгового центра "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП погибли 4 человека, еще 10 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело. 

Теги:
РоссияМоскваЧП в торговом центре в Москве
© Информационное агентство ТАСС
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