В Сургуте проверяют торговые центры из-за сообщения о минировании

Посетители и сотрудники эвакуированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании 15 объектов Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, посетителей и сотрудников эвакуировали. Проводится проверка, сообщили ТАСС в экстренных службах региона во вторник.

"В Сургуте из-за поступившего сообщения с угрозами [взрыва] силовики проверяют 15 объектов, в том числе музейный центр и крупные торговые центры. Посетители и сотрудники эвакуированы. Идет проверка зданий на наличие опасных предметов и возможной угрозы", - сказал собеседник.

Ранее в социальных сетях жители Сургута сообщали об эвакуации из торговых центров "Сибирь" и "Агора", а также краеведческого музея.