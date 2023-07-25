25 июля, 11:42

В Сургуте проверяют торговые центры из-за сообщения о минировании

Посетители и сотрудники эвакуированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании 15 объектов Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, посетителей и сотрудников эвакуировали. Проводится проверка, сообщили ТАСС в экстренных службах региона во вторник.

"В Сургуте из-за поступившего сообщения с угрозами [взрыва] силовики проверяют 15 объектов, в том числе музейный центр и крупные торговые центры. Посетители и сотрудники эвакуированы. Идет проверка зданий на наличие опасных предметов и возможной угрозы", - сказал собеседник.

Ранее в социальных сетях жители Сургута сообщали об эвакуации из торговых центров "Сибирь" и "Агора", а также краеведческого музея. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация