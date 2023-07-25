СК возбудил дело после ДТП с грузовиком на Алтае

В результате аварии погиб один человек

БАРНАУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после опрокидывания грузовика с туристами из Екатеринбурга в Республике Алтай. Вследствие аварии пострадали 12 человек, один пассажир умер, сообщили ТАСС в СУ СК.

"По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека)", - сообщили в ведомстве.

ЧП произошло в Чемальском районе Республики Алтай. Грузовик, в котором находились 15 туристов и один водитель, направлялся по неблагоустроенной дороге к Каракольским озерам. По данным следствия, водитель не справился с управлением транспортного средства, в результате чего произошло опрокидывание машины.

Согласно данным следствия, пострадали 12 человек, в том числе девять несовершеннолетних. Мужчина 26 лет умер на месте происшествия от полученных травм. Двоих детей и женщину 62 лет доставили в республиканскую больницу Горно-Алтайска.

Ранее в прокуратуре региона сообщали ТАСС о том, что на склоне были обнаружены детали автомобиля (карданный вал), что может свидетельствовать о технической неисправности автомобиля. Окончательные выводы будут после проведения экспертизы.