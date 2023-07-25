25 июля, 12:53

Мосгорсуд признал законным приговор пенсионеру за публикацию фейков о ВС РФ

По версии обвинения, он оставил два комментария под постами во "ВКонтакте", где содержалось агрессивное отношение к органам власти РФ и неприязнь к ходу СВО

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор 63-летнему пенсионеру Михаилу Симонову за два комментария в социальной сети "ВКонтакте", в которых содержалась дезинформация о российской армии. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения приговор Тимирязевского районного суда города Москвы от 30 марта 2023 года в отношении Симонова М. Ю.", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд признал виновным Симонова по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти"). Подсудимый признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Согласно материалам дела, в последние годы своей трудовой деятельности Симонов жил в Белоруссии, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву к своим близким, где был задержан. По версии обвинения, он разместил два комментария под чужими постами в социальной сети "ВКонтакте", где содержалось агрессивное отношение к органам власти РФ и неприязнь к ходу СВО на Украине. 

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