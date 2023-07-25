Прокурор запросил 23 года колонии мужчине, взорвавшему железнодорожные пути под Брянском

Сергею Белавину предъявили обвинение по четырем статьям УК, в том числе теракте и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Гособвинение запросило 23 года колонии Сергею Белавину, обвиняемому совершении подрыва железнодорожных путей в Брянской области летом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

"Гособвинение в прениях сторон запросило Белавину 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Белавину предъявлено обвинение по четырем статьям УК, в том числе теракте и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205 и ст. 205.3 УК РФ), первая из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая - до пожизненного заключения. Белавин находится под стражей.

Оглашение приговора состоится 26 июля.

По версии следствия, не позднее февраля 2019 года Белавин, находясь на территории Украины, за денежное вознаграждение был вовлечен представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и других вооруженных формирований в организованную группу с целью осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, с апреля 2020-го по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он посещал занятия по физической и психологической подготовке, где приобрел навыки обращения со взрывными устройствами. Чтобы совершить теракт после начала специальной военной операции, он в июне 2022 года прибыл в РФ, где на территории лесного массива в Брянской области для него был заранее оборудован тайник с гексогеновой взрывчаткой мощностью не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, двумя минами, восемью электродетонаторами, двумя минными взрывателями, двумя запалами, двумя приемо-передающими устройствами и пультом дистанционного управления. Белавин забрал компоненты для одного взрывного устройства фугасного действия, которое 9 июля 2022 года заложил между шпалами на 153-м км перегона станций Песчаники - Робчик Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области, а в момент приближения грузового поезда совершил подрыв. В результате были повреждены участок полотна и грузовой поезд, на 10 часов было прервано движение на перегоне.