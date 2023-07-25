25 июля, 13:21,
обновлено 25 июля, 13:32
ЧП в торговом центре в Москве

СК установил не всех подозреваемых по делу об аварии в ТЦ "Времена года"

В торговом центре ранее в результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет установил пока не всех фигурантов дела об аварии в ТЦ "Времена года" в Москве, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте инженера обслуживающей торговый центр компании Евгения Боткина.

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"Боткин обвиняется в тяжком преступлении. Он знает анкетные данные свидетелей по делу. Кроме того, еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица", - заявил следователь, обосновывая свое требование об аресте инженера. 

Теги:
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