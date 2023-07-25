В Москве у ресторана на Рочдельской произошла стрельба

По предварительным данным, стрельба началась из-за того, что мужчина не давал возможность автомобилю проехать

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Неизвестные открыли стрельбу в ходе конфликта у ресторана в центре Москвы, а потом скрылись на машине без номеров. Пострадал один мужчина, сообщили во вторник в столичной прокуратуре.

"Около ресторана на улице Рочдельской мужчине нанесли телесные повреждения. По предварительным данным, у него произошел словесный конфликт с гражданами, сидевшими в автомобиле без номеров, в ходе которого из машины неизвестные произвели два выстрела в пострадавшего из травматического пистолета, после чего уехали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России добавили ТАСС, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в надзорном ведомстве.

При этом в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что конфликт произошел между выходцами из республик Закавказья. "По предварительным данным, стрельба началась из-за того, что мужчина не давал возможность автомобилю проехать. Пострадавший получил травмы головы", - добавил собеседник агентства.