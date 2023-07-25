Прокуратура начала проверку по факту посадки на мель судна у Земли Франца-Иосифа

По предварительным данным, на судне находятся 34 члена экипажа и 57 участников экспедиции

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту посадки на мель научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" у архипелага Земли Франца-Иосифа, сообщает пресс-служба ведомства.

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в связи с посадкой на мель научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" (судовладелец ФГБУ "Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды") 24 июля 2023 года в 21:30 на траверзе о. Земля Вильчека и Комсомольские острова", - указано в сообщении.

По предварительным данным, на судне находятся 34 члена экипажа и 57 участников экспедиции. Наличие и характер повреждений судна устанавливаются.

Как ранее сообщал ТАСС, угрозы затопления судна нет, разлива топлива нет. "Михаил Сомов" следовал для обеспечения северного завоза и научных работ, судно вышло из Архангельска 4 июля.