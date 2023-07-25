25 июля, 14:12
ЧП в торговом центре в Москве

Защита инженера обслуживающей ТЦ "Времена года" компании просит отпустить его под залог

Руководитель организации, в которой работает Боткин, готов внести залог в размере 10 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Адвокаты Евгения Боткина - главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека, просят суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается вопрос об аресте Боткина.

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"Руководитель организации, в которой работает наш подзащитный Боткин, готов внести залог в размере 10 млн рублей. Он уведомлен о том, что в случае неявки в срок обвиняемого в суд или в орган следствия эта сумма будет обращена в доход государства", - сказал один из защитников инженера.

Боткину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц"). 

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