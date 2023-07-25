Главный инженер ТЦ "Времена года" не признал вину в гибели людей

Евгений Боткин сообщил, что намерен сотрудничать со следствием, чтобы была установлена истинная причина произошедшего

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Главный инженер компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", Евгений Боткин не признал себя виновным в прорыве трубы горячего водоснабжения и гибели четверых сотрудников торгового центра. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где идет заседание по вопросу заключения под стражу Боткина.

"Я не согласен с обвинением и ходатайством следователя, считаю его незаконным и необоснованным", - сказал обвиняемый в суде.

Боткин добавил, что в день ЧП он лично прибыл к месту трагедии, чтобы оказать содействие в установлении причины случившегося. По его словам, он добровольно дал показания следователю, намерен с ним сотрудничать для того, чтобы была установлена истинная причина произошедшего.

22 июля на цокольном этаже торгового центра "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП погибли 4 человека, еще 10 пострадали. Возбуждено уголовное дело, по которому главного инженера обслуживающей компании обвинили по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Обвиняемым по делу проходит Боткин.