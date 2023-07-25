В Петербурге при столкновении троллейбуса и автомобиля пострадали два человека

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Кондуктор и пассажир троллейбуса пострадали в результате ДТП с автомобилем в Петербурге на пересечении улицы Ярослава Гашека и Будапештской улицы, их осмотрели медики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"Время случая 15:45, пересечение улицы Ярослава Гашека и Будапештской улицы. Столкновение автомобиля с троллейбусом, совершавшим левый поворот. Обстоятельства выясняются. По оперативной информации известно о двух пострадавших - кондукторе и пассажире, обоих осмотрели медики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что о состоянии водителя автомобиля пока никакой информации нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Троллейбус №39 следует от конечной станции "Станция метро Электросила" до конечной станции "Сортировочная".