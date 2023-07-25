СМИ: на юге Ирака из-за пожара в отеле пострадали более 60 человек

По информации портала ​​​​​​​Shafaq News, большинство пострадавших - иранские паломники, которые прибыли в страну во время священного для мусульман месяца Мухаррам по лунному календарю

ТАСС, 25 июля. По меньшей мере 64 человека пострадали в результате пожара в гостинице города Эн-Наджаф на юге Ирака. Об этом сообщил информационный портал ​​​​​​​Shafaq News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, большинство пострадавших - иранские паломники, которые прибыли в Ирак во время священного для мусульман месяца Мухаррам по лунному календарю. На данный момент тушением пожара заняты 15 отрядов гражданской обороны и не менее 5 пожарных расчетов. Для установления причины происшествия созвана комиссия. Несколько десятков постояльцев отеля пострадали от удушья.

Со своей стороны иранское агентство Fars утверждает, что всего в гостинице на момент возгорания находилось не менее 160 паломников, являющихся уроженцами исламской республики. По меньшей мере 70 из них госпитализированы с симптомами удушья.

Граждане Ирана прибыли в соседний Ирак на празднование Ашуры - религиозного траура по погибшему в седьмом веке имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. Соответствующие мероприятия проходят в течение первых десяти дней месяца Мухаррам по лунному мусульманскому календарю (в этом году 19 июля - 28 июля). Считается, что Хусейн похоронен в иракском городе Эн-Наджаф, поэтому туда каждый год направляются миллионы шиитских паломников.