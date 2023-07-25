СК с начала года передал в суды более 700 уголовных дел об убийствах и изнасилованиях

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, основной темой которого стали итоги работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет передал в суды с начала года более 700 уголовных дел об убийствах, изнасилованиях и других тяжких преступлениях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственным комитетом только в текущем году передано в суды 702 дела об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в прошлые годы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, основной темой которого стали итоги работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет.

"Руководители территориальных следственных органов нацелены на первоочередное раскрытие "архивных" особо тяжких преступлений против личности, в частности, в отношении несовершеннолетних, сирот, инвалидов, престарелых", - сказали в СК.