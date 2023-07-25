На территории детсада в Москве заметили змею и ограничили прогулки для воспитанников

Прибывшие на место специалисты рептилию не нашли

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники дошкольного отделения московской школы № 1547 обнаружили во дворе детского сада змею, однако прибывшие на место специалисты рептилию не нашли. Для воспитанников в связи с инцидентом во вторник ограничили прогулки, сообщил ТАСС заместитель директора школы Никита Глотов.

"Сегодня, 25 июля, сотрудники одного из дошкольных отделений нашей школы заметили змею, которая переползла на территорию детского сада с улицы. Администрация школы незамедлительно отреагировала на случившееся и подала заявки в экстренные службы и Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Спасатели уже исследовали территорию, змею на территории учреждения не нашли", - сказал он.

Глотов уточнил, что дети и взрослые находятся внутри здания, они в безопасности. Прогулки для воспитанников на сегодняшний день ограничены.

ТАСС запросил информацию о поимке змеи в департаменте природопользования и окружающей среды. "Специалисты выехали по данному адресу, но пока змею поймать не удалось. Аналогичная заявка оттуда же была 5 июля, тогда тоже рептилию не нашли", - сказал собеседник агентства.