25 июля, 15:01,
обновлено 25 июля, 15:11

Украинский суд на два месяца арестовал депутата Рады Пономарева

Политика обвиняют в государственной измене

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Киеве арестовал депутата Верховной рады Александра Пономарева на 60 дней. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокуроров офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева отправил под арест депутата Александра Пономарева на 60 дней без возможности внесения залога", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Политика обвиняют в государственной измене. По версии следователей Службы безопасности Украины (СБУ), он "перерегистрировал подконтрольные предприятия" в Запорожской области по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах банковских учреждений РФ и организовал производство материальных ценностей, поставляя в РФ технику и горюче-смазочные материалы. После переезда в Киев он "продолжил координировать предприятия". Депутату грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Пономарев все обвинения отверг. По его словам, они основаны "только на публикациях в медиа". 

Теги:
Украина
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