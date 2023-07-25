В Ингушетии устранили аварию на магистральном водопроводе

Система водоснабжения уже поступила в один город

МАГАС, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты ГУП "Ингушрегионводоканал" устранили аварию на магистральном водопроводе и восстановили водоснабжение в городе Сунже. В остальных населенных пунктах подача воды будет восстановлена до конца суток вторника и утром в среду, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Все ремонтные работы на магистральном водопроводе завершены, система водоснабжения запущена, и вода в город Сунжа уже начинает поступать на участки города, где ранее отсутствовало водоснабжение. Восстановление подачи воды в городе Карабулаке ожидается в ночное время, ориентировочно 22:00 мск", - говорится в сообщении.

Как сообщается, водоснабжение во втором микрорайоне города Малгобек и в селах Малгобекского района будет восстановлено в среду утром.

Ранее сообщалось, что жители трех городов и ряда сельских поселений в Ингушетии остались в понедельник вечером без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе.

18 июля мэр Малгобека Мусса Галаев ввел в городе режим ЧС из-за отсутствия водоснабжения и сообщил о выходе из строя двух насосов и двигателя на водозаборе, обеспечивающем населенный пункт водой. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что из Национального фонда развития региона уже выделены средства на покупку новых насосов и двигателя. Для контроля ситуации в республике создана правительственная комиссия.