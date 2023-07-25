СМИ: на юго-востоке Франции нарушилось движение транспорта из-за природного пожара

Как сообщил мэр коммуны Кань-сюр-Мер Луи Нэгр, пожаром "могут быть затронуты около 700 домохозяйств"

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Природный пожар разгорелся в коммуне Кань-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы на юго-востоке Франции) в 10 км от Ниццы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, нарушено движение автомобилей по трассе A8, пролегающей через Кань-сюр-Мер. Также временно прекращено движение поездов по маршруту Антиб-Ницца в обе стороны.

В тушении возгорания принимают участие около 80 пожарных, власти также задействовали вертолет.

Как сообщил мэр коммуны Луи Нэгр, слова которого приводит канал, пожаром "могут быть затронуты около 700 домохозяйств".

Отмечается, что причина возгорания пока не установлена.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находятся под угрозой пожаров из-за засухи.