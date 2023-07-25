25 июля, 15:50,
обновлено 25 июля, 16:04
ЧП в торговом центре в Москве

Суд в Москве отправил под домашний арест инженера обслуживающей ТЦ "Времена года" компании

© Алексей Голенищев/ ТАСС

В решении подчеркивается, что Евгению Боткину запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с другими фигурантами дела

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался отправлять под стражу Евгения Боткина - главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года", где погибли люди из-за прорыва трубы с кипятком, и назначил ему домашний арест. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября", - зачитала свое решение судья Ольга Киселькова.

В ее решении подчеркивается, что обвиняемому запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела. По словам судьи, Боткин будет находиться под домашним арестом в доме своего брата в Подмосковье. Брат обвиняемого дал согласие на использование своего жилища в этих целях.

22 июля на цокольном этаже торгового центра "Времена года" в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП погибли 4 человека, еще 10 пострадали. Возбуждено уголовное дело, по которому главного инженера обслуживающей компании обвинили по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Боткин вину не признает. 

Теги:
РоссияЧП в торговом центре в Москве
© Информационное агентство ТАСС
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