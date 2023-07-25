Под Череповцом на птицефабрике уничтожат около 500 тыс. птиц из-за гриппа

Для предотвращения распространения инфекции на границе очага и угрожаемой зоны выставили блокпосты, ведется досмотр и дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта

ТАСС, 25 июля. Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили на Малечкинской птицефабрике в Череповецком районе Вологодской области, изъятию и уничтожению подлежит все поголовье хозяйства - 493 тыс. птиц. В районе очага введен карантин, сообщила пресс-служба правительства области.

"Ситуация с обнаружением птичьего гриппа в регионе достаточно серьезная, но не критическая. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовье птицефабрики, а это 493 тыс. головы птицы. Меры предусмотрены федеральными правилами, которые направлены на безопасность жизни и здоровья граждан. Изъятие птицы также будет производиться в угрожаемой зоне. Убытки, конечно, будут. Но это не угрожает продовольственной безопасности региона. На стоимость яйца на прилавках магазинов данная ситуация не повлияет", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Михаила Глазкова.

Предварительный диагноз "высокопатогенный грипп" на Малечкинской птицефабрике в Череповецком районе установили в Вологодской областной ветеринарной лаборатории. Для его подтверждения пробы биоматериала были направлены в ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных". В районе очага введен карантин. Угрожаемой будет признана зона в радиусе в 10 км от него. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовье птицы на этой территории. Решается вопрос о выплате компенсаций для владельцев подсобных хозяйств. В области усилен контроль за птицеводческими комплексами.

Для предотвращения распространения инфекции на границе очага и угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты, ведется досмотр и дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта. При этом никаких ограничений на передвижение на данной территории вводить не стали. Роспотребнадзор совместно с департаментом здравоохранения области обследует сотрудников птицефабрики, контактные лица будут находиться под медицинским наблюдением.

Сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птицы в угрожаемой зоне, временно запрещены. Предполагаемым источником заражения стал открытый водоем. По данным специалистов, инфекцию на территорию района могли занести перелетные птицы. Среди признаков заболевания у птицы - отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, отек межчелюстного пространства, общее угнетенное состояние, кровоизлияния под кожей конечностей.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано.