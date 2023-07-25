Военные врачи извлекли из бедра военнослужащего неразорвавшийся 30 мм снаряд

Как рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко медики работали в бронежилетах и с саперами, извлеченный снаряд утилизировали

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Военные врачи-десантники в одном из медучреждений в Луганской Народной Республике (ЛНР) провели уникальную операцию военнослужащему, раненному под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), достав из его бедра неразорвавшийся 30 мм снаряд. Как сообщила ТАСС министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, состояние пациента тяжелое, но стабильное.

"Раненый под Клещеевкой боец, раненный в бедро. Прооперировала бригада Воздушно-десантных войск в нашем медицинском учреждении. Гражданских медиков не допустили, потому что работали в бронежилетах, с саперами. Извлекли снаряд, потом его благополучно утилизировали", - сказала она.

Пащенко рассказала, что раненого военнослужащего эвакуировали для дальнейшего лечения в другой субъект РФ, его состояние тяжелое, но стабильное. "Снаряды разрываются, ранят. А это уникальный случай, что остался сам боец живой и бригада [медиков]. <…> Такие операции случаются, но они крайне редкие", - отметила она.